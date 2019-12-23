عدن تايم

وفاة شاب من أبناء شبوة في مقر احتجاز تابع لمليشيات حزب الإصلاح

23 ديسمبر، 2019
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عدن تايم / خاص.

قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة ان المواطن يسلم صالح سعيد حبتور توفي تحت التعذيب في مقر احتجاز تابع لمليشيات حزب الإصلاح، وذلك بعد احتجازه بالأمس في أحد النقاط.

‏‎وأكد الكاتب السياسي صالح علي الدويل حادثة القتل في شبوة من قبل مليشيات الاخوان، مشيرا إلى أنها كانت تحت التعذب حتى الموت.
وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر : “اعتلقت المليشات المواطن يسلم صالح سعيد حبتور يوم امس وتم ايداعة داخل ‎كنتيرا جوار النقطة حتى فارق الحياه ونقلوه جثة هامدة الى مستشفى عتق”.
وعلى الدويل على الحادثة : “مليشيا الاخوانج تعيث فسادا وافسادا في شبوة”.

وتشهد شبوة انتهاكات تعسفية وقتل وفوضى أمنية وعودة لنشاط الجماعات الإرهابية، منذ اجتياح المحافظة من قبل مليشيات وقوات حزب الإصلاح القادمة من مأرب في أغسطس.

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