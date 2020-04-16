وفاة شاب من إب غرقاً في سيول بالبيضاء

توفي شاب غرقاً، إثر تدفق سيول الأمطار في مديرية قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، حسبما قالت مصادر محلية.

وقالت مصادر محلية لـ”المصدر أونلاين” إن سيول الأمطار الغزيرة جرفت الشاب علاء ذيبان وآخرين كانو برفقته على متن شاحنة”دينه” في منطقة قانية بمحافظة البيضاء.

وبحسب المصادر فإن الشاب علاء العزي ذيبان، ينتمي لمحافظة إب ويعمل في مجال بيع القات في البيضاء.

وفي محافظة إب توفي سائق شاحنة من أبناء مديرية حبيش، بحادث مروري مروع في “غُرابة” بمنطقة خليد قبيل منطقة “المرجامة المزاحن” بمديرية فرع العدين غرب المحافظة، في الخط الرابط بين محافظتي الحديدة وإب.