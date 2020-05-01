وفاة شخصين أحدهما قاضي والآخر رجل اعمال في محجر الامل لعلاج كورونا بعدن

توفي يومنا هذا رئيس النيابة الجزائية في عدن القاضي محمد علي صالح في محجر الامل بعدن الذي ذهب اليه مساء امس بعد ان رفضت جميع مستشفيات عدن قبول حالته.

كما توفي رجل الاعمال نبيل درهم مساء الامس بعد ان رفضت عدد من مستشفيات عدن استقباله لاشتباهه بحالة كورونا .

وقال مصدر محلي ان أسرة درهم قرروا نقله إلى مستشفى الامل المحجر المخصص لعلاج كورونا الا انه توفي عند بوابة المستشفى .

وقال ناشطون من عدن ان عددا من المستشفيات أغلقت أبوابها مساء الأمس خوفا من تفشي كورونا .

وطالب الناشطون وزارة الصحة بإغلاق للأبد لكل المستشفيات والمستوصفات التي أغلقت أبوابها أمام المرضى .

وتشهد محافظة عدن انتشارا كبيرا لعدة اوبئه وسط غياب تام للسلطات الصحية وسلطات الانتقالي التي أعلنت إدارتها الذاتية لعدن .