عدن تايم

وفاة شخص بالمكرفس في لحج وسط ارتفاع كبير في اعداد الاصابات

7 مايو، 2020
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توفي اليوم شخص اخر بالمكرفس بمنطقة الوهط بمديرية تبن وسط ارتفاع مذهل لعدد الحالات الإصابة بالحميات بالحوطة وتبن بين الملارياء وحمى الضنك .

وقال عدنان زين الخواجة من أهالي الوهط أن عدد من الأشخاص بالمنطقة قد توفوا خلال هذه الايام بالمرض الغامض الذي أخاف الجميع .حيث توفي منذ يومين بالوهط أيضا المهندس عبدالله عيدروس مدير المياة السابق وعدد من المواطنين .فيما لاتزال هناك إصابات أخرى في المنازل والمسستوصفات والمستشفيات تتلقى العلاج .

وتشهد مديرية تبن ارتفاع مخيف بعدد الحالات المصابة بالمكرفس ويتجاوز إجمالي المصابين بالحميات وفق ماتم الإشارة إليه من قبل المصادر الرسمية الذي أعلنت عن وجود 500 حالة بالوسط وحدها و2000 حالة بتبن .

وناشد الأهالي المنظمات الدولية والمحلية وقيادتي المحلي واللنتقالي بالتحرك السريع والعاجل لإنقاذ حياة المواطنين من خلال تنفيذ حملات النظافة والرش الضبابي واليرقي لتشمل معظم المناطق والأحياء والقرى الذي تعاني من انتشار البعوض الناقل للأمراض وتكيف برامج التوعية بين الأهالي وتوفير الادوية المجانية واستقبال الحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية .

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