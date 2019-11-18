وفاة شرطي مرور بحادث مروري في لحج

لحج (تحديث نت) خاص



توفي أحد أفراد شرطة السير بلحج، أمس، نتيجة حادث مروري وقع بمنطقة مجرباء بمديرية تبن بلحج.

وأشارت مصادر محلية إلى أن شرطي السير، باسل عبيد صالح الذيب، لقى مصرعه فيما أصيب ابنه باصابات متوسطة إثر حادثة وقعت بمنطقة مجرباء.

وأوضحت المصادر أن الشرطي كان على متن دراجة نارية مع ابنه، في طريقهما إلى سوق الفيوش، وتوقفا لإجراء مكالمة هاتفية، قبل أن يقوم سائق غرافة “شيول” بدهس شرطى السير أثناء عودته للوراء دون أن يلاحظ وجود الشرطي باسل وابنه.

هذا وتم نقل جثمان شرطى المرور إلى مستشفى ابن خلدون، فيما تقلى ابنه الإسعافات الأولية ونقل لأحد مستشفيات عدن لاستكمال العلاج.