وفاة طفل إثر عظة كلب بلودر

توفي ظهر اليوم, طفل يبلغ من العمر خمس سنوات متأثرا بعظة كلب اصيب بها قبل عشرين يوما في مدينة لودر بابين.



وبحسب مصادر مقربة لـ(عدن الغد) فقد تعرض طفل يدعى ” ايمن حنين” لعظة كلب قبل عشرين يوما في مدينة لودر , نقل على اثرها الى الى العاصمة عدن لتلقي العلاج قبل ان يفارق الحياة اليوم , نتيجة إنتشار السم في دماغه.



وتشهد مدينة لودر تزايد اعداد المصابين بسبب مهاجمة الكلاب وخصوصا الأطفال وكبار السن ,الأمر الذي أثار خوف المواطنين ومناشدتهم الجهات الرسمية سرعة حل هذه المشكلة كونها تهدد حياة الناس بالمدينة.



*من _صالح العلواني