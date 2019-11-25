عدن الغد

وفاة طفل إثر عظة كلب بلودر

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 15 دقيقة
2 أقل من دقيقة
وفاة طفل إثر عظة كلب بلودر

توفي ظهر اليوم, طفل يبلغ من العمر خمس سنوات متأثرا بعظة كلب اصيب بها قبل عشرين يوما في مدينة لودر بابين.
 
وبحسب مصادر مقربة لـ(عدن الغد) فقد تعرض طفل يدعى ” ايمن حنين” لعظة كلب قبل عشرين يوما في مدينة لودر , نقل على اثرها الى الى العاصمة عدن لتلقي العلاج قبل ان يفارق الحياة اليوم , نتيجة إنتشار السم في دماغه.
 
وتشهد مدينة لودر تزايد  اعداد المصابين بسبب مهاجمة  الكلاب وخصوصا الأطفال وكبار السن ,الأمر الذي أثار خوف المواطنين ومناشدتهم الجهات الرسمية سرعة حل هذه المشكلة كونها تهدد حياة الناس بالمدينة.
 
*من _صالح العلواني

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إثر بلودر طفل عظة كلب وفاة
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of مديرة الصحة الإنجابية بديوان وزارة الصحة تتفقد مستشفى الصداقة وتشيد بمستوى الخدمات فيه

مديرة الصحة الإنجابية بديوان وزارة الصحة تتفقد مستشفى الصداقة وتشيد بمستوى الخدمات فيه

منذ 17 دقيقة
Photo of افتتاح الدورة التدريبية في إجراءات المراجعة والفحص لضريبة الدخل

افتتاح الدورة التدريبية في إجراءات المراجعة والفحص لضريبة الدخل

منذ 53 دقيقة
Photo of مناقشة مشروع الطوارئ السمكي لصيَّادي لحج

مناقشة مشروع الطوارئ السمكي لصيَّادي لحج

منذ 53 دقيقة
Photo of ابحث مع (عدن الغد)

ابحث مع (عدن الغد)

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق