عدن تايم

وفاة طفل بحادث مروري في الطريق الرابط بين طورالباحة وعدن

26 ديسمبر، 2019
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لحج /فوزي الصبيحي

أدى حادث مروري إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 12سنه وجرح ستة آخرين من أسرة واحدة اثر انقلاب سيارة تقلهم بينما كانت في طريقها من مدينة عدن إلى مدينة التربة تعز في خط طورالباحة

وافاد مراسلنا ان الحادث تسبب بوفاة طفل على الفور  قبل اسعافه الى مستشفى طورالباحة العام فيما جرى إسعاف الجرحى الى العاصمة عدن وجميعهم من أسرة واحدة .

الجدير ذكره ان طريق طورالباحة- عدن بات يشهد حوادث شبه يومية نتيجة الحفريات المنتشرة على طول الطريق
وسط مناشدات من الأهالي والمارة للسلطات في المحافظة بسرعة اصلاح الطريق التي صارت كابوس في طريق المسافرين وماتشهده كل يوم من حوادث نتج عنها عشرات الوفيات والإصابات.

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