ابابيل نت

وفاة قيادي اصلاحي في تركيا جراء اصابته بكورونا

6 أبريل، 2020
0

توفي اليوم القيادي البارز في حزب الإصلاح اليمني،  الاستاذ علي بن عبدالله الواسعي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاستاذ علي بن عبدالله الواسعي، أول يمني في تركيا يغادر الحياة بسبب فيروس كورونا.

يُذكر أن الواسعي كان وأحد من أشهر مناضلي ثورتي 48 و26 سبتمبر، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة “النور”، وحرر كتاب “الطريق إلى الحرية.. مذكرات العزي السنيدار، كما عمل كاتباً لعقود في عدة صحف ومجلات يمنية.

ويُعد الإعلامي، علي الواسعي، وأحد من أبرز الشخصيات الإعلامية القديمة في اليمن، ومن أشهر الكتاب والصحفيين الذين واكبوا الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر ضد العهد الإمامي البغيض، وناضلوا من أجل الجمهورية اليمنية.

والواسعي هو شخصية سياسية بارزة وأحد الشخصيات المؤسسة لجمعية الإصلاح الخيرية، ويعد من أحد أبرز الشخصيات الإعلامية القديمة باليمن.

المصادر كشفت أن هناك عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في تركيا مصابين بفيروس كورونا..

 

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اصابته اصلاحي بكورونا تركيا جراء في قيادي وفاة

إقرا أيضا

Photo of شاهد "صورة" اول دواء يمني لفيروس كورونا

شاهد "صورة" اول دواء يمني لفيروس كورونا

5 أبريل، 2020
Photo of الجانب المظلم لأجهزة التنفس.. الناجون بفضلها سيعانون من اضطرابات مرعبة

الجانب المظلم لأجهزة التنفس.. الناجون بفضلها سيعانون من اضطرابات مرعبة

5 أبريل، 2020
Photo of صنعاء تأجل موعد الدراسة والاختبارات الجامعية الى هذا التاريخ

صنعاء تأجل موعد الدراسة والاختبارات الجامعية الى هذا التاريخ

5 أبريل، 2020
Photo of عاجل : الفحص المخبري يحسم الجدل بشأن اصابة الحالة المحتجزه بكورونا في منفذ المهرة

عاجل : الفحص المخبري يحسم الجدل بشأن اصابة الحالة المحتجزه بكورونا في منفذ المهرة

5 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق