وفاة قيادي اصلاحي في تركيا جراء اصابته بكورونا

توفي اليوم القيادي البارز في حزب الإصلاح اليمني، الاستاذ علي بن عبدالله الواسعي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاستاذ علي بن عبدالله الواسعي، أول يمني في تركيا يغادر الحياة بسبب فيروس كورونا.

يُذكر أن الواسعي كان وأحد من أشهر مناضلي ثورتي 48 و26 سبتمبر، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة “النور”، وحرر كتاب “الطريق إلى الحرية.. مذكرات العزي السنيدار، كما عمل كاتباً لعقود في عدة صحف ومجلات يمنية.

ويُعد الإعلامي، علي الواسعي، وأحد من أبرز الشخصيات الإعلامية القديمة في اليمن، ومن أشهر الكتاب والصحفيين الذين واكبوا الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر ضد العهد الإمامي البغيض، وناضلوا من أجل الجمهورية اليمنية.

والواسعي هو شخصية سياسية بارزة وأحد الشخصيات المؤسسة لجمعية الإصلاح الخيرية، ويعد من أحد أبرز الشخصيات الإعلامية القديمة باليمن.

المصادر كشفت أن هناك عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في تركيا مصابين بفيروس كورونا..