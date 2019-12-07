وفاة قيادي محلي سابق في عدن

فقدت الاوساط الرياضية والاجتماعية في العاصمة عدن – بعد منتصف الليل الجمعة قاسم عبدالله شندق اثر ازمة صحية المت به.وكان شندق قد عاد من القاهرة قبل ايام بعد إجراء عملية في القلب .

وتحمل المغفور له قاسم شندق قيادة السلطة المحلية في مديرية التواهي كمدير عام ،ومديرية عام مديرية المنصورة ومدير عام مديرية خور مكسر حتى عام ٢٠١٥ وقيادة السلطة في إحدى مديريات محافظة أب .

ويعتبر من الشخصيات الرياضية الشهيرة فقد لعب مع نادي شمسان الرياضي فكان نجما ومدربا كما تربطة علاقات كثيرة مع الاوساط الاجتماعية والسياسية في محافظة عدن.

وستتم الصلاة على الفقيد، شندق بالمسجد الذي، جوار، منزله بخورمكسر بحي بدالاحمدي. بعد، صلاة الفجر اليوم السبت.

ونعى الاستاذ سعيد شيباني القائم باعمال مدير عام التواهي امين عام السلطة المحلية بالمديرية الكابتن قاسم محمد حسين الشندق لاعب فريق شمسان ومدير عام مديريه المنصورة سابقا

وجاء في النعي :

لقد فقدنا مساء اليوم الجمعة اخ وصديق ورياضي وقيادي الفقيد قاسم شندق اثر ازمه مفاجئه ادت الى وفاته

وبهذا المصاب الجلل نتقدم الى شقيقه عبدالله واولاده محمد وايمن واشرف بخالص العزاء سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمه والمغفره وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

الجدير ذكره ان الكابتن قاسم شندق لعب لفريق شمسان منذ نهاية السبعينات والثمانينات ،واتجه لتدريب فريق شمسان وتبوا مناصب حكوميه في الاسكان ومديرا عاما لمديريات بالتواهي والمنصورة بعدن وزنجبار بابين ،والمخادر في اب