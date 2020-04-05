وفاة كاتب ومؤرخ يمني في اسطنبول متأثرا بعدوى الوباء



عدن تايم / خاص :

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ علي بن عبدالله الواسعي الذي وافته المنية اليوم في اسطنبول .

وتداول ناشطون خبر وفاته دون الكشف عن أسباب الوفاة فإن الواسعي يعد رائداً للصحافة والفكر والإعلام وتفنن في وخز الضمير لسنوات كثيرة.

وفي وقت لاحق نشر ناشطون ان الواسعي توفي متأثرا بعدوى وباء كورونا.

‏ كما ان الواسعي يعد كاتب مسودة الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية بحسب د.حسن محمد القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم لشؤون التدريب والتأهيل.