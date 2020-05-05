وفاة مريض أمام مستشفى عتق بعد رفض استقباله «صورة»

توفي مريض مسن في حرم مستشفى عتق العام بمحافظة شبوة، اليوم الإثنين، نتيجة رفض المستشفى استقباله لعدم وجود معيل له أو أسرة.



صورة للمسن وأفاد مصدر محلي في عتق بشبوة أن المسن كان يعاني من مرض الكلى وكان يتلقى العلاج في مركز غسيل الكلى بمستشفى عتق منذ ما يقارب الشهرين، موضحاً أن وفاة المسن في حرم المستشفى كان سببها الإهمال وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للمريض التي كانت تستوجب رعاية عاجلة وخاصة لتلافي ما حدث، ورفض إدارة المستشفى استقباله.

وقوبلت هذه الحادثة بغضب شعبي عارم بين أوساط المجتمع بشبوة الذين طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الحادثة.