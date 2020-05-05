عدن 24

وفاة مهاجر صومالي بفيروس كورونا في صنعاء اليمنية

5 مايو، 2020
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عدن24- متابعاتذكرت مصادر إعلامية أن مليشيا الحوثي أعلنت وفاة ماقالت إنها اول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صنعاء اليمنية، وسط شكوك مجتمعية بحقيقة إنتشار الوباء ونزوع المليشيا الحوثية للتكتم على حقيقة حجم الوباء.وزعم القيادي الحوثي طه المتوكل المعيّن بمنصب وزير الصحة، زعم وفاة مهاجر صومالي في أحد فنادق صنعاء متأثرا بأمراض مزمنة” بالفشل الكلوي والتهاب مزمن في الكبد”.وأضاف: ” تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد”.

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