عدن الغد

وفاة مواطن بظروف غامضة بالشيخ عثمان

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 19 دقيقة
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وفاة مواطن بظروف غامضة بالشيخ عثمان

 
عثرت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن ,قبل قليل, على جثة مواطن بجانب مسجد محطة الحرمين.
وفور تلقي عمليات القطاع الثامن بلاغ أمني يفيد بوجود جثة لمواطن يبلغ تقريبا 50 عاما توفي بنوبة قلبية , تم النزول إلى الموقع من قبل الأخ تميم السلامي رئيس عمليات الحزام الأمني بالشيخ عثمان ويرافقه الأخ بسام البان نائب قائد الطوارئ مندوب التوجيه المعنوي , حيث تم معاينة الجثة وأخذ أقوال شهود العيان.
وأفاد رئيس العمليات انه وفور النزول إلى موقع تواجد الجثة تم التعرف عليها من قبل أحد الأفراد وهي لشخص يدعى (عبدالحليم ناصر علي بادي) من أبناء شارع ظفار بمنطقة الهاشمي , وتم إبلاغ أهله كما حضر مدير شرطة الدرين ومعه رئيس البحث الجنائى بالشرطة واستلموا الجثة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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عدن الغد

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