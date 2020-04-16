وفاة مواطن داخل فندق في حضرموت (تفاصيل خاصة+صور)

توفي مواطنا من اصول شمالية يدعى محمد علي في محافظة حضرموت شرق البلاد.

وقال مصدر لكريتر ان مواطنا توفي طبيعيا بعد تشريح جثته في غرفة خاصة فوق شركة سبأفون.

وتابع قائلا “الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ عن واقعة العثور على جثة مواطن داخل أحد فنادق مدينة المكلا..

وواصل قائلا الدوريات الامنية قامت بتطويق مكان الواقعة وحضور سيارة الإسعاف الى جانب رجال البحث الجنائي للتأكد من سبب الوفاة ..

واختتم تم نقل جثة المتوفي الى مستشفى ابن سيناء بعد جمع الأدلة ومعاينة موقع المكان لاستكمال اجراءات التحقيق في سبب الوفاة..”