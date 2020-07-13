وفاة وزير الإعلام الأسبق حسن اللوزي في أحد مستشفيات القاهرة

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توفي اليوم الاثنين، وزير الإعلام الأسبق، حسن أحمد اللوزي، عن عمر يناهز 68 عاماً، أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ونعت وزارة الثقافة وفاة وزير الثقافة والاعلام الاسبق الشاعر الكبير الاستاذ حسن أحمد اللوزي، عن عمر يناهز 68 عاما الذي وافته المنية الاثنين 13 يوليو، 20٢0م أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وبوفاة الأستاذ حسن اللوزي، تخسر اليمن أحد كبار سياسيها وشعرائها وكتابها المسرحيين الأفذاذ الذين أفنوا حياتهم في خدمة الثقافة والفن والأدب.

ولد أدبينا الكبير العام 1952 في مدينة صنعاء، وتقلد العديد من المناصب أهمها وزيراً للإعلام والثقافة قبل الوحدة، وكذا وزيراً للإعلام بعد الوحدة عام 90، كما أعيد تعيينه في ذات المنصب عام 2006م. له العديد من الدواوين الشعرية المنشورة في العديد من المجلات والصحف والملاحق الأدبية المحلية والعربية، كما أن تجربته الأدبية الكبيرة أثرت الحياة الثقافية اليمنية كما ساهم بعمله الطويل في مجال الثقافة في تنمية وتطوير الاسس التحتية والفعل الثقافي اليمني. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وعمل أيضاً سفيراً لليمن لدى الأردن، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى.

وكان اللوزي أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو مؤسس صحيفة الميثاق الناطقة باسم حزب المؤتمر ومجلة معين وترأس تحريرهما لعدة سنوات.

والوزير اللوزي، سياسي وشاعر وكاتب مسرحي يمني ولد عام 1952 في مدينة صنعاء، وتقلد العديد من المناصب أهمها وزيراً للإعلام والثقافة قبل الوحدة، وكذا وزيراً للإعلام بعد الوحدة عام 90، كما أعيد تعيينه في ذات المنصب عام 2006م.

كما نعى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الشاعر الراحل، واعتبر رحيله خسارة كبيرة، ونوه بيان الاتحاد بخصوصية تجربته الإبداعية ضمن جيل السبعينيات، «حيث تميزت كتاباته بنوعية عالية في علاقتها بالصورة والكلمة والدلالة، مقدمًا من خلالها قصائد ونصوص خالدة لا تموت».

وصدر للراحل ديوان مشترك مع الشاعر الفلسطيني عبد الرؤوف يوسف عام 1972 بعنوان “أوراق اعتماد لدى المقصلة” و”تراتيل حالمة في معبد العشق والثورة” عام 1978 و”أشعار للمرأة الصعبة” عام 1979 و”هنا الطقوس وهذا جسد الملكة” عام 1981، ومجموعة قصصية “المرأة التي ركضت في وهج الشمس” ومسرحية شعرية بعنوان “الصراخ في محكمة الصمت” عام 1981 وغيرها من الإصدارات.