وفاة ولد بسبب فيروس كورونا في خورمكسر

توفي طفل يدعى (أ.ح) قبل ساعات في مستشفى الشفاء بمديرية خورمكسر في عدن.

وقال الناشط حمدان القعيطي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي : قبل ساعات اغلقوا مستوصف الشفاء عدن الذي بمديرية خورمكسر.

وتابع قائلا بعد وصول ولد عمره ١٥ من مديرية البريقة مصاب بالكورونا وحالته حرجة.

ويضيف القعيطي يبحثون عن أكسجين وانعاش عناية مركزة لكن للأسف فارق الحياة.

واختتم بالقول ان إدارة المستوصف اغلقت المستوصف باقي الا المختبرات مفتوحة فقط.