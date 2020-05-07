كريتر سكاي

وفاة ولد بسبب فيروس كورونا في خورمكسر

7 مايو، 2020
0

(كريتر سكاي):خاص

توفي طفل يدعى (أ.ح) قبل ساعات في مستشفى الشفاء بمديرية خورمكسر في عدن. 

وقال الناشط حمدان القعيطي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي  : قبل ساعات اغلقوا مستوصف الشفاء عدن الذي بمديرية خورمكسر.

وتابع قائلا بعد وصول ولد عمره ١٥ من مديرية البريقة مصاب بالكورونا وحالته حرجة.

ويضيف القعيطي  يبحثون عن أكسجين وانعاش عناية مركزة لكن للأسف فارق الحياة.

واختتم بالقول ان إدارة المستوصف اغلقت المستوصف باقي الا  المختبرات مفتوحة فقط.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
بسبب خورمكسر في فيروس كورونا وفاة ولد

إقرا أيضا

Photo of منتسبو وزارة النقل في عدن يناشدون بصرف مرتباتهم

منتسبو وزارة النقل في عدن يناشدون بصرف مرتباتهم

7 مايو، 2020
Photo of المواطن يتحدى هشاشة الانتقالي ويكسر حظر التجوال

المواطن يتحدى هشاشة الانتقالي ويكسر حظر التجوال

7 مايو، 2020
Photo of نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي صالح مساوى بشبوة

نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي صالح مساوى بشبوة

7 مايو، 2020
Photo of صدور قرار جديد بتعيين متحدثاً باسم اللجنة العليا للطوارئ(وثيقة)

صدور قرار جديد بتعيين متحدثاً باسم اللجنة العليا للطوارئ(وثيقة)

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق