وفاة 122 شخصا وإصابة 721 آخرين في ألف حادث مروري بمأرب خلال 10 اشهر

لقي 122 شخصاً مصرعهم وأصيب 721 آخرين في ألف حادث مروري شهدتها الشوارع والطرق الدولية بمحافظة مارب منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح مدير شرطة السير بمحافظة مأرب العقيد “غانم علي مرح”، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن شوارع المحافظة وطرقاتها وخطوطها الدولية سجلت خلال نفس الفترة وقوع ألف حادث مروري، بسبب السرعة الزائدة ومخالفة قواعد السير وأنظمة المرور وعدم صيانة المركبات إلى جانب رداءة الطرقات.

وقال “مرح” إن تلك الحوادث تسببت في وفاة 122 شخصا بينهم 14 امرأة، وإصابة 721 آخرين بينهم 71 امرأة، فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عنها بحوالي 290 مليون ريال.

وأشار العقيد “مرح” إلى أن شرطة السير ضبطت خلال العشرة الأشهر الماضية، نحو 3400 مخالفة مرورية، وأصدرت 7400 رخصة قيادة.

وأضاف أن الايرادات المحصلة من المخالفات المرورية ورسوم إصدار الرخص ودفاتر الملكيات وتجديدها واللوحات المعدنية وغيرها بلغ خلال نفس الفترة 33 مليونا و547 الفا و250 ريالا بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 2 مليون و456 الفا و950 ريالا.