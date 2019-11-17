وفاة 122 شخصا وإصابة 721 آخرين في حوادث مرورية بمأرب خلال 10 أشهر

قالت مصادر في شرطة السير بمحافظة مأرب إن 122 شخصا بينهم 14 امرأة توفوا فيما أصيب 721 آخرون بينهم 71 امرأة، في حوادث مرورية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بينما قدرت الخسائر المادية الناجمة عنها بحوالي 290 مليون ريال.

ونقلت وكالة “سبأ” الحكومية عن مدير شرطة السير بمحافظة مأرب العقيد غانم علي مرح، أن شوارع المحافظة وطرقاتها وخطوطها الدولية سجلت خلال نفس الفترة وقوع ألف حادث مروري، مرجعاً أسباب هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة ومخالفة قواعد السير وأنظمة المرور وعدم صيانة المركبات إلى جانب رداءة الطرقات.

وأشار العقيد غانم إلى أن شرطة السير ضبطت خلال العشرة الأشهر الماضية، نحو 3400 مخالفة مرورية، وأصدرت 7400 رخصة قيادة، مضيفاً أن الإيرادات المحصلة من المخالفات المرورية ورسوم إصدار الرخص ودفاتر الملكيات وتجديدها واللوحات المعدنية وغيرها بلغ خلال نفس الفترة 33 مليونا و547 ألفا و250 ريالا بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت مليونين و456 ألفا و950 ريالا.





