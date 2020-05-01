عدن الغد

وفاة 3 قيادات عسكرية في الجيش بامراض الحميات التي تعصف بعدن و4بالتواهي

1 مايو، 2020
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وفاة 3 قيادات عسكرية في الجيش بامراض الحميات التي تعصف بعدن و4بالتواهي

توفي 3 قيادات عسكرية يوم الجمعة بعدن متأثرين بمرض الحميات الذي يعصف بمدينة عدن منذ ايام.
وقالت مصادر طبية لصحيفة عدن الغد ان كلا من خالد البيشي وعبدالحق بريك و د/محسن علي مقبل مدير م باصهيب عام 1988 توفوا متاثرين بالوباء الذي يضرب عدن. 
وفي التواهي رصدت تقارير محلية هناك وفاة يوم امس الخميس واليوم الجمعة عدد كبير من المواطنين من اعمار مختلفة.
وحسب قول الاهالي هناك ان سبب الوفاة اصابتهم بحمى الضنك والملاريا والمكرفس وذلك يعود الى انتشار القمامات والبعوض والمياة الراكدة .
شهود عيان قالو ان اليوم الجمعة توفي 4 مواطنين  وسط اهمال من جهات الاختصاص في المديرية .

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