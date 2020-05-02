وفاة 6 اشخاص بحادث مروري في طريق غربي لحج



لحج ..محمد السلامي

توفي 6 أشخاص بحادث تصادم سيارة نوع صالون مع قاطرة على خط الرجاع .والمتوفيين هم :

علي عبدالحيكم القباطي يبلغ من العمر23عام و عبيد حسن عبيدالله يبلغ من العمر 25عام و مصعب حمود حسن يبلغ من العمر العمر27 عام و علي عبدالله سعيد 19عام حسن صالح عبدالقوي العمر45 عام .

وقالت مصادر بمستشفى ابن خلدون أن تم نقل المتوفين الى ثلاجة المستشفى حتى يتم استكمال إجراءات التحقيق في هذا الحادث .

وشهد خط الرجاع العديد من الحوادث بين انقلاب وتصادم ودهس مشاة وسقوط من على السيارة .

وتعود معظم الحوادث إلى انتشار الحفريات وتاكل الطريق والسرعة والتجاوز الخاطئ وعدم صيانة الطرق والمركبات .

يذكر أن خط الرجاع يشهد في الآونة الأخيرة حركة مرور للسيارات بمختلف أنواعها .الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى وقوع العديد من الحوادث.