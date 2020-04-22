وفاة 8 وإصابة 4.. حصيلة أولية لأضرار السيول والأمطار في العاصمة عدن

عدن24-خاص

توفي 8 بينهم 5 أطفال وأصيب 4 جراء السيول والأمطار الغزيرة التي انهمرت اليوم على كافة مديريات العاصمة عدن.

وأوضح المتحدث باسم إدارة أمن عدن” النقيب عبد الرحمن النقيب” إن المتوفين – رحمهم الله- هم 5 من سكان مديرية صيرة وطفلين جرفتهم السيول في مديرية التواهي ووفاة شخص بالعريش بالتماس كهربائي بسبب مياه الأمطار، فيما أصيب 4 آخرين بينهم امرأة في حي الشيخ عثمان.

كما تضررت عدد من المنازل التي تم رصدها كحصيلة أولية بين انهيار كامل وجزئي منها ما يقارب 66 منزل إنهار جزئيا في مدينة كريتر، وانهيار منزل في التواهي بشكل كامل وانهيار ثمانية منازل في منطقة خور مكسر بشكل جزئي وانهيار منزل في الشيخ عثمان بشكل جزئي، مشيرا الى أن قوات الدفاع المدني وكافة الوحدات الأمنية وأفراد الشرط في عدن تحركت أثناء الكارثة وشرعت في مساعدة المتضررين وفتح الشوارع بناء على توجيهات مباشرة من قبل مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع.

ولفت النقيب ، إلى أن مدير أمن عدن يتابع أولا بأول عمل الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني مشيدا في ذات الوقت بجهود قوات الدفاع المدني قيادة وضباط وصف ضابط في مساعدة الأهالي في كافة مديريات العاصمة عدن ، مقدما تعازيه الحارة لأهالي الضحايا، سائلا المولى عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للمصابين .



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