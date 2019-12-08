المشهد اليمني

وفد أممي يزور تعز ويوجّه دعوة عاجلة للحوثيين

8 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

زار وفد أممي رفيع، السبت، محافظة تعز (جنوبي غربي اليمن)، للاطلاع على اوضاعها الإنسانية بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي للعام الخامس على المدينة.

وترأس الوفد الأممي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، علي رضا، والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نيلز دينجول.

وشدد الوفد الأممي، على ضرورة رفع الحصار المفروض من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز منذ نحو أربع سنوات ونصف.

ودعا الوفد الأممي مليشي الحوثي إلى فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة.

وناقش الوفد مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل.

وتتفاقم حياة أكثر من 4 ملايين شخص يوماً تلو الآخر؛ وسط مدينة مُسيجة بالحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي منذ قرابة 4 أعوام ونصف، على مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

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