المصدر اونلاين

وفد أمني سعودي يناقش مع قيادة شركة النفط في عدن إجراءات تأمين الشركة

Photo of المصدر اونلاين المصدر اونلاين منذ 15 دقيقة
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قال مصدر في شركة النفط لـ”المصدر أونلاين” إن وفدًا يضم ضباطا في القوات السعودية زار مبنى شركة النفط اليمنية في مديرية المعلا وسط محافظة عدن جنوبي البلاد، لمناقشة ملف تأمين الشركة خلال الفترة القادمة.

المصدر قال إن الوفداً زار شركة النفط وعقد إجتماعًا مع قيادة الشركة بغية إنجاز الترتيبات الأمنية لتأمين مرافق الشركة بالتعاون مع جهاز حماية المنشئآت وفق ما نص عليه إتفاق الرياض بين الحكومة المعترف بها دوليًا من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.

وتجول الوفد الأمني السعودي في محيط الشركة وعدد من المرافق التابعة لها برفقة مسؤولين في الإدارة التنفيذية والأمنية للشركة.

وتأتي زيارة الوفد السعودي لمقر شركة النفط اليمنية ضمن الترتيبات التي تجريها قوات التحالف العربي في عدن لبدء إجراءات تأمين المباني والمنشآت الحكومية والحيوية وبدء عملية نقل تأمينها من التشكيلات المسلحة المحلية إلى قوات حماية المنشئآت وفق ما ورد في الملحق الأمني لاتفاق الرياض.

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