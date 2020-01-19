وفد الانتقالي يلتقي السفير البلغاري ويبحث معه الاوضاع بالجنوب واجراءات تطبيق اتفاق الرياض

استقبل الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس وحدة شؤون المفاوضات رئيس فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض ظهر اليوم، السفير البلغاري لدى المملكة العربية السعودية، السيد ديميتر أبدجيف، والقنصل في السفارة البلغاربة فلاديمير دوروفسكي.

وخلال اللقاء بحث الطرفين الاوضاع بالجنوب واجراءات تنفيذ اتفاق الرياض والدور الذي يقوم به المجلس الانتقالي في تنفيذ الاتفاق باعتبار المجلس طرفا في اي عملية لتحقيق السلام وحاملا للقضية الجنوبية.

وتناول الخبجي آفاق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض مستعرضاً جملة من العقبات والعراقيل التي تقف في طريق التنفيذ ومشيداً بدور المملكة العربية السعودية في حلحلة تلك العراقيل والتغلب عليها.

وعرج الخبجي خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين الجنوب وجمهورية بلغاريا، وأشار إلى أننا في المجلس الانتقالي الجنوبي نطمح إلى استعادة تلك العلاقات العميقة، مؤملاً على أن يكون لوجود بلغاريا كدولة عضوة في الاتحاد الأوروبي دور فاعل لدعم شعب الجنوب في نيله حقوقه وتحقيق تطلعاته المشروعه في استعادة استقلال دولته.

من جانبه عبر السفير البلغاري عن سعادته باللقاء، مؤكدا بأن بلاده تدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وتتابع عن كثب عملية تنفيذ اتفاق الرياض في الجنوب ضمن المسار السلمي في اليمن، آملا أن يتم التوصل إلى حلول سياسية سلمية تنهي الحرب القائمة.

حضر اللقاء الأستاذ علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ عدنان الكاف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والأستاذ أنيس الشرفي مقرر وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ سقاف الكاف مستشار السفير البلغاري.