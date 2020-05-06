وفد الحوثيين يبلغ سفراء الدول الخمسة بانتهاكات السعودية للهدنة

قالت وكالة سبأ نسخة صنعاء إن وفد الحوثيين في محادثات السلام أجرى، أمس الثلاثاء، مباحثات مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.ويقيم الوفد الذي يرأسه متحدث الحوثيين، محمد عبدالسلام فليتة في العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت الوكالة أن مَن اسمته بالوفد الوطني ناقش مع السفراء الخمسة عبر تقنية الفيديو “القضايا الإنسانية في اليمن في ظل استمرار العدوان”.



وأشارت المناقشات إلى أن الحوثيين أكدوا “أنه لم يتم وقف إطلاق النار، وأن المبادرة السعودية لم تكن حقيقية ولا جدية، وأن القصف والغارات مستمرة، وكذا الزحوفات لم تتوقف في مختلف الجبهات والحصار زادة وتيرته”.

وبحسب الوكالة، استعرض وفد الحوثيين “القضايا التي لا زالت محل خلاف فيما يتعلق بالرؤية السياسية، وكذا ملاحظات الوفد على المشروع الذي قدمه المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار”.



وأكد وفد الحوثيين “الحرص على إحلال السلام من خلال تقديم المبادرات، وآخرها الرؤية السياسية، وقبلها المبادرة الرئاسية، وكذا الحرص على استمرار النقاش مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، من أجل وقف العدوان وفك الحصار”، ووفقا لما أوردته الوكالة.

ولاحقاً قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن نقاشات مطولة أجراها مع سفراء الدول الخمسة حول القضايا السياسية والإنسانية في اليمن، وذلك “إثباتاً وحرصنا على السلام، وما قدمناه من مبادرات آخرها الرؤية السياسية، وقبلها المبادرة الرئاسية، وحرصنا على استمرار النقاش مع المبعوث الأممي من أجل وقف الحرب وفك الحصار”.

وفي السياق، قال مكتب السفارة الصينية باليمن في تغريدة على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “إن السفير كانغ الذي شارك في الاجتماع المرئي بين رئيس الوفد المفاوض الحوثي محمد عبدالسلام، والسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دعا إلى وقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن، وتركيز الجهود في مجابهة فيروس كوفيد- 19، ولا يستطيع الشعب اليمني تحمل مزيد من المعاناة”.