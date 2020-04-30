وفد رئاسة الوزراء لمحافظة المهرة يتفقد منفذ شحن الدولي للاطلاع على أجراءات مجابهة فايروس كرونا

تفقد د. عبدالفتاح فريد ناشر موفد رئاسة الوزراء لمحافظة المهرة اليوم ٣/٤٠/٢٠٢٠منفذ شحن الدولي بمعية الدكتور عوض باحميش مدير مكتب الصحة و السكان بمحافظة المهرة و الأستاذ محمد محمد مدير مديرية شحن و الدكتور عبدالحكيم عيسى مدير صحة مديرية شحن و الدكتور خيران مدير مركز السلطان قابوس الطبي بمديرية شحن

اطلع الوفد على الاستعدادات و التدابير الاحترازية بالمنفذ و مدى قدرات الطواقم الطبية و فرق الاستجابة و الفحص و أسمتع د. عبدالفتاح إلى بعض الأطباء من الطاقم الطبي على سير العمل في المنفذ و ماهي الإجراءات المتخذة في حالات الفحص و الاشتباه و عملية رش السائقين و الناقلات الغذائية الداخلة إلى المهرة و التأكد من سلامتها و الشهادة الصحية المرفقة من الدول القادمة منها

ثم توجه الوفد إلى مركز السلطان قابوس الطبي في مديرية شحن و يعد المركز الوحيد بالمديرية و يعد من افضل المراكز الطبية بالمحافظة و مجهز بكامل المستلزمات و الأجهزة الطبية من ما مكنه من و الذي أستقبال الحالات الطبية من محافظة المهرة و بعض المحافظات العمانية القريبة .