كريتر سكاي

وفد رئاسة الوزراء لمحافظة المهرة يتفقد منفذ شحن الدولي للاطلاع على أجراءات مجابهة فايروس كرونا

30 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

تفقد د. عبدالفتاح فريد ناشر موفد رئاسة الوزراء لمحافظة المهرة اليوم ٣/٤٠/٢٠٢٠منفذ شحن الدولي بمعية الدكتور عوض باحميش مدير مكتب الصحة و السكان بمحافظة المهرة و الأستاذ محمد محمد مدير مديرية شحن و الدكتور عبدالحكيم عيسى مدير صحة مديرية شحن و الدكتور خيران مدير مركز السلطان قابوس الطبي بمديرية شحن 

اطلع الوفد على الاستعدادات و التدابير الاحترازية بالمنفذ و مدى قدرات الطواقم الطبية و فرق الاستجابة و الفحص و أسمتع د. عبدالفتاح إلى بعض الأطباء من الطاقم الطبي على سير العمل في المنفذ و ماهي الإجراءات المتخذة في حالات الفحص و الاشتباه و عملية رش السائقين و الناقلات الغذائية الداخلة إلى المهرة و التأكد من سلامتها و الشهادة الصحية المرفقة من الدول القادمة منها 

ثم توجه الوفد إلى مركز السلطان قابوس الطبي في مديرية شحن و يعد المركز الوحيد بالمديرية و يعد من افضل المراكز الطبية بالمحافظة و مجهز بكامل المستلزمات و الأجهزة الطبية من ما مكنه من و الذي أستقبال الحالات الطبية من محافظة المهرة و بعض المحافظات العمانية القريبة .

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