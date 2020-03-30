وفد عسكري رفيع يزور مقر قيادة الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين

أبين (تحديث نت) خاص:

بتكليف من الأخ القائد احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي قام صباح اليوم وفداً عسكري بزيارة قيادة الحزام الأمني أبين.

وخلال اللقاء الذي احتضنه مقر قيادة الحزام الأمني في معسكر 7 أكتوبر رحب القائد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني والتدخل السريع بالوفد بقيادة العميد / ناصر احمد حويدر رئيس لجنة الدفاع في، الجمعية الوطنية والقادة الاعضاء في مجموعة العمل العسكري العميد / محمد منصور السعدي والعميد قاسم علوي قاسم قارش والعقيد فضل احمد عبدالله .

وفي مستهل حديثه اشاد العميد حويدر بالحزام الأمني والدور البطولي الذي يطلع به في هذة الضرف، الاستثنائي الذي يمر به الجنوب من تألب كل القوئ التي لاتريد الخير والامن والاستقرارله محييا” صمود رجال الحزام الأمني وكل افراد المقاومة الجنوبية الصامدة في متارس الشرف والرجولة في الخطوط الامامية لجبهة ابين وفي اللقاء تبادل الاراء ووطرح ومناقشة القظايا والتنسيق في العمل العسكري المشترك بين كل القوات والوحدات العسكرية في المناطق الجنوبية.

إدارة التوجية المعنوي للحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين