وفد عماني يؤاكد على هذا الامر في زيارة لليمن.. تفاصيل





ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، مع وفد وزارة الصحة العمانية برئاسة مدير الخدمات الصحية بمحافظة ظفار خالد المشيخي، احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

وثمن نيمر، جهود الاشقاء في سلطنة عمان ودعمهم السخي للقطاع الصحي بالمحافظة، والتعاون في استقبال الحالات ودعم وتشغيل مستشفى حوف وقابوس في شحن، مشيرا إلى أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وحالة النزوح إلى المهرة التي أثرت على الخدمات الصحية بالمحافظة، موضحا بان التدخلات المقدمة من السعودية وعمان والمنظمات الدولية ساهمت في تحسين الخدمات والوضع الصحي.

فيما أوضح رئيس الوفد العماني أن الهدف من الزيارة الاطلاع والتعرف عن قرب على المؤسسات والخدمات الصحية والاحتياجات، مؤكدا حرص سلطنة عمان على تقديم الدعم والمساندة في المجال الصحي للمحافظة.

وتفقد نيمر ومعه الوفد العماني على الخدمات المقدمة في مستشفى الغيضة المركزي، مستمعين إلى شرح عن الأقسام العاملة في المستشفى وأبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه المستشفى.