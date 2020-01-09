وفد مصري يصل الضالع في مهمة إعلامية

وصل اليوم الى مدينة الضالع وفد إعلامي من جمهورية مصر العربية الشقيقة ،في مهمة إعلامية للوقوف على طبيعة المشهد السياسي والعسكري والمدني في محافظة الضالع ونقل الصورة الحقيقية لكل ما يحدث فيها.

ويتكون الوفد المصري من الزميلة الاعلامية ولاء عمران مديرة تحرير جريدة الجمهورية، والزميل سيد مصطفى المحرر في جريدة الفجر، والزميلة حنان حسن ابراهيم استاذة الاعلام بجامعة عين شمس.

والتقى الوفد الزائر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع في مقر المجلس قبل أن يصحبهم في زيارة تفقدية إلى ملعب نادي الصمود الرياضي بمدينة الضالع للإطلاع على حجم الأضرار التي خلفها القصف الصاروخي للمليشيات الحوثية نهاية ديسمبر المنصرم وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال،قبل أن يتوجه الوفد لزيارة الجبهات القتالية المشتعلة والالتقاء بعددا من أهالي الشهداء في منطقتي سناح وحجر.

وكان العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس القيادة المحلية لانتقالي الضالع قد رحب بالضيوف من الوفد الإعلامي المصري في مدينة الشهداء الضالع، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة ومتمنيا أن ينقلوا انطباعاتهم حول الزيارة الميدانية بتقارير إعلامية مكتملة تبرز الواقع بكل تفاصيله وتسهم في إيضاح الصورة الكاملة لانتصارات أبطال المقاومة الجنوبية وما يسطروه من ملاحم بطولية دفاعا عن الدين والوطن في وجه المليشيات الحوثية.

كما دعا العميد مهدي الوفد الإعلامي لرصد ونقل الانتهاكات الحوثية التي تطال المدنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال وتوثيق تلك الجرائم البشعة بحق الأبرياء.

من جهتها تحدثت الزميلة ولاء عمران باسم الوفد الإعلامي شاكرة رئيس القيادة المحلية لانتقالي الضالع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعبرة عن اعتزازها وفخرها مع أعضاء الوفد بزيارة الضالع المدينة التي تجترح المآثر البطولية وتتصدى وبكل بسالة للمشروع الحوثي المدمر،مؤكدة ايضا أنهم سينقلون كل ما سيخرجون به في زيارتهم هذه عبر تناولات إعلامية قادمة.

رافق الوفد الإعلامي المحامية نيران سوقي عضو هيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي الجنوبي والأستاذة عيشه طالب أم صخر رئيسة لجنة المرأة في الجمعية الوطنية، وأحمد قاسم محسن،المسؤول الأمني في الجمعية الوطنية.