وفد من اللواء الخامس دعم وإسناد يصل حالمين وينهي قضية إعتداء في المديرية

عدن24 | صبري عسكر

وصل بعد ظهر اليوم الخميس إلى مديرية حالمين وفد من اللواء الخامس دعم وإسناد ردفان وذلك لإنهاء قضية الإعتداء الذي تعرض لـه الأخ حاشد إبن الدكتور باسل صالح قاسم من قبل الأخ امين صالح علي أحد منتسبي اللواء الخامس دعم وإسناد قبل خمسة ايام تقريباً في عاصمة المديرية حبيل الريدة

وتصدر الوفد العسكري لإنهاء هذه القضية : العقيد ركن محمد صالح حسين اركان حرب اللواء الخامس دعم وإسناد ، المناضل محمود سيف مقبل مدير مكتب القائد ، الشيخ ملهم الجبراني مستشار القائد ، شعفل علي صالح ركن القوى البشرية في اللواء الخامس ، عبدالله صالح محرز ركن تدريب اللواء ، عادل عميس ركن استخبارات اللواء ، صبري محمد علي ركن التسليح ، محمد عبدالله مرشد قائد الكتيبة الرابعة في اللواء الخامس ، طلال محمد عبدالله نائب التوجية المعنوي ” ومن ركن إمداد اللواء الخامس دعم وإسناد الشيخ حسين بن حسين الصهيبي

وقد أتى هـذا الصلح التوافقي بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد للحد من حدة الإحتقان وإنهاء التوتر بين الطرفين حيث تم الإعتذار رسمياً للشيخ صالح قاسم التأمي وأبنه الدكتور باسل صالح قاسم عن كل ماحصل في القضية وإغلاق ملفها وتداعياتها نهائياً من خلال هذه المراسيم الهادفة والمرضية لرأب الصدع

وحضيت هذه الخطوة باستحسان وترحيب كبير حرصاً على إخماد مثل هذه القضايا وإعادة روح التآلف والتقارب والـود بين الطرفين بإعتبار أن ما يجمعهما اكثر ما يفرقهما خصوصاً في هذا الوضع الاستثنائي التي تمر به البلاد والنسيج المجتمعي

وكان في إستقبال قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد جمع غفير من المشائخ والشخصيات الإجتماعية والقيادية في المجلس الانتقالي والسلطة المحلية بحالمين أبرزهم الشيخ عبدالرحمن الحالمي والشيخ محمود البشيري والشيخ صالح قاسم وأبنه الدكتور باسل “