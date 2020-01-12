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وفد من جامعة أبين يقوم بجولة استطلاعية لتجمع الصيادين بشقرة

12 يناير، 2020
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وفد جامعة أبين يقوم بجولة استطلاعية لتجمع الصيادين بشقرة

نظرًا لوقوع محافظة أبين على شريط ساحلي بطول 300 كم وهو ثالث أطول شريط ساحلي في اليمن واحتواء مياهه على الكثير من الأحياء البحرية وخاصة السمكية منها، ولم تُستغل إلى الان بصورة مثالية نظرًا للكثير من المشاكل والمعوقات؛ لذلك أصدر رئيس جامعة أبين . د. محمود أحمد الميسري قرارًا بتأسيس مركز البيئة وعلوم البحار لغرض المساعدة في حل بعض هذه المشاكل والمعوقات من خلال الدراسات العلمية وتشخيص مكامن الخلل ووضع الحلول المناسبة.
وبناءً عليه قام الأخ رئيس الجامعة بتكليف وفد من الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. محمد علي السنيدي ضم عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات الدكتور صالح الشدادي ومدير عام مركز البيئة والعلوم البحرية د. علي سالم وعدد آخر من الدكاترة.
حيث قام الوفد بزيارة استطلاعية لتجمعات الصيادين بمدينة شقرة لمعرفة ما يمكن تقديمه من قبل الجامعة وفتح علاقة بين مركز البيئة وعلوم البحار والإدارة العامة للمصائد السمكية في المحافظة من خلال بحث القيام بدورات قصيرة تنظمها الجامعة للصيادين وخاصة الشباب منهم وحصر الأحياء البحرية والأسماك المشهورة في المحافظة كذلك الترتيب لعمل ندوة تُعالج فيها أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع السمكي والأحياء البحرية الأخرى، وأي أمور أخرى يمكن أن تساعد فيها الجامعة من خلال المركز في تقديمها ودارسة ما إذا بالإمكان إقامة معهد سمكي خلال السنوات القليلة القادمة ومن ثم تحويله إلى كلية علوم البحار.

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