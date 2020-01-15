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وفد من لواء حماية المنشآت يبحث سبل حفظ الأمن في مستشفى الجمهورية بعدن

15 يناير، 2020
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التقى رئيس مجلس إدارة وهيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام، الدكتور أحمد سالم الجرباء، اليوم الأربعاء، وفد من لواء حماية المنشآت الحكومية.

وبحث الجرباء مع الوفد الأوضاع الأمنية في المستشفى، والإجراءات اللازمة والضرورية للحفاظ على أمن وسلامة الموظفين والمواطنين المترددين في المستشفى، وأهمية التنسيق المتبادل فيما بينهم لحفظ ممتلكات المستشفى من عبث العابثين.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى المستقبلية بشأن تطورات الأوضاع في المستشفى، لا سيما في ظل التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأكد وفد لواء حماية المنشآت على أهمية بقاء هذا الصرح الطبي العريق في أمن وامان ليقدم الرعاية الصحية للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة.

حضر اللقاء كلا من سعيد أحمد دين مدير شؤون التمريضي بالمستشفى، ورئيس عمليات اللواء حماية المنشأءت أبو محمد، وعلي عبدالعزيز ركن استخبارات اللواء حماية المنشأءت، ومختار الردفاني نائب قائد اللواء حماية المنشأءت، ورويس باراس مندوب الجرحى باللواء حماية المنشأت.

*من عمرو قريش

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