وفد من منظمة الصحة العالمية يتفقد مستشفيات ساحل حضرموت

أطلع وفد من منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، على احتياجات القطاع الصحي بساحل حضرموت.

وتفقد وفد المنظمة سير تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الرئيسة والمرافق الصحية، وسط حضور مدير العام لمكتب الصحة بساحل حضرموت رياض بن حبور.

وتعرف الوفد على الإشكاليات التي تواجه عجلة التنمية الصحية بالمحافظة ومنها ضعف البنية التحتية لعدد من المستشفيات، ونقص التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وأكد وفد منظمة الصحة العالمية، أن قطاع الصحة سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة القادمة مع بدء افتتاح مكاتب للمنظمة في المحافظة.