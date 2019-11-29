وفد من منظمة كير العالمية يزور مناطق الحي الخامس بردفان وينفذ عدد من المشاريع



زار وفد من منظمة كير العالمية إلى منطقة عيانة بدبسان في الحي الخامس بردفان، ضم السيد/ باراك مدير مشروع الامن الغذائي باليمن لدى المنظمة ومدير المشروع في المنظمة السيد ياسين إقبال والمهندس عبدالرحمن علي وعبدالرحمن الدحمي الضابط الميداني ومدير المشاريع بمركز دبسان.





وأثناء الزيارة اطلع الوفد عن المشاريع التي نفذتها منظمة كير العالمية وبدعم من الاتحاد الاوروبي، ويأتى هذا ضمن مشروع الاستجابة الطارئة، وتمثلت هذه المشاريع برصف 100متر طولي بطريق عقبة عيانه -دبسان وبناء جدران حماية وعمل عبارات للمياه كمصدر للسيول ، مشروع الحوالات النقدية متعدد الاغراض، مجاميع الادخار والاغراض، مشروع الحدائق المنزلية



كان في استقبالهم عبدالملك حسين عثمان رئيس اللجنة المجتمعية بالمنطقة وعبدالفتاح لمبر الميسر الميداني لمجاميع الادخار والاغراض بدبسان وجمع غفير من الاهالي، حيث رحبوا بالوفد الزائر للمنطقة وقدموا له شرحا مفصلا عن المشاريع المنجزة، وكذا طرح عليهم بقية المشاريع التي تحتاجها مناطق الحي الخامس بدبسان وبحاجة ماسة اليها والتي ، حيث وعد الوفد بنقلها الى الجهات الداعمة .





وقدمت اللجنة المجتمعية وأهالي المنطقة شكرهم للمنظمة كير العالمية لدعمهم السخي للمنطقة وكذا لتحملهم عناء السفر حتى وصلوا إلى هذه المناطق ليشاهدوا مايعانيه سكان هذه المناطق ، كما قدموا شكرهم لمدير عام مديرية ردفان العميد /صالح حسين سعيد لاهتمامه بمناطق الحي الخامس.

*من وضاح الحالمي