وفد من وزارة التجارة والصناعة وحماية المنشآت يتفقد مخازن منظمة الغذاء العالمي بعدن

قام امس الأحد وفد من وزارة التجارة والصناعة وقوات حماية المنشآت الحكومية بزيارة تفقدية إلى مخازن منظمة الغذاء العالمي بالعاصمة عدن.

وترأس الوفد كل من الأستاذ راشد حازب مدير مكتب وزير التجارة والصناعة قائد الكتيبة الثانية بقوات حماية المنشآت الحكومية سالم عفيف.

وقام الوفد بتفقد مخازن منظمة الغداء العالمي والاطلاع على كمية المواد الغذائية الأساسية المتواجدة في المخازن.

كما قام الوفد بالتأكد من طريقة حفظ المواد الغذائية والاطلاع على آلية العمل بداخل المخازن.

واطلع الوفد أيضا على الحالة الأمنية في مخازن منظمة الغذاء العالمي والاستماع للمشاكل الأمنية التي يعاني منها العاملون في المخازن.

حضر الزيارة اركان الكتيبة الثانية عارف ماهر وقائد موقع وزارة التجارة نديم ابوجوهرة وقائد فرقة الطوارئ ماجد باعزب و مندوب منظمة الغذاء العالمي ومندوب من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.