وفرة وركود في السلع بام درمان

السودان اليوم :

قال رئيس شعبة تجار الجملة بام درمان فتح الله حبيب الله لـ( السوداني) اليوم السبت، إن الاغلاق الكامل للاسواق تسبب في حدوث ركود كبير وضعف القوى الشرائية، لافتا لانتعاش حركة شراء العصائر الرمضانية الطبيعية( قمر الدين، التين).

واشار الى ان تصريح وزير الاعلام بالامس، اعلن فيه عن الحظر الشامل والذي تم نفيه لاحقا ادى الى حدوث هجمة كبيرة من قبل المواطنين على البقالات والدكاكين بالاحياء و شراء كميات كبيرة من السلع .

واوضح وفرة السلع الاستهلاكية من زيت ودقيق سكر ولكن المشكلة تكمن في ندرة السيولة بايدي المواطنين بعد انتهاء فترة الحظر و عودة الحياة لطبيعتها بعد إستنفادها في فترة الاجازة الاجبارية.