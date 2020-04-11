نخبة حضرموت

وفق توجيهات محافظ حضرموت…نائب القيادة والسيطرة بأمن حضرموت: إجراءات الحظر تبدأ من الآن وعلى الجميع الالتزام بها ⋆

11 أبريل، 2020
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الملازم باقروان: الأمن في خدمة الجميع وأرقام الطوارئ فعالة على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين
المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
أكد نائب مدير القيادة والسيطرة بأمن وشرطة ساحل حضرموت الملازم عبدالله باقروان إن إجراءات حظر التجول في مدينة المكلا وضواحيها تبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم، إلى الساعة السادسة صباحا وبشكل يومي، وفق توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الملازم “باقروان” في تصريح للإعلام الأمني أن القوات الأمنية باشرت بالنزول إلى الشوارع العامة والأحياء السكنية لتنفيذ إجراءات الحظر، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والجلوس في منازلهم، حفاظاً على حضرموت وأهلها من وباء كورونا.

مضيفاً في سياق حديثه ” أن الأمن في خدمة الجميع، وأن أرقام الطوارئ في مركز القيادة والسيطرة بأمن ساحل حضرموت فعّالة على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين، خصوصا الرقم المجاني 199″ .

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