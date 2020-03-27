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وقفة أحتجاجية ترفض أقامة المحجر الصحي بقسم الأسهالات بمشفى زنجبار “نسخة إضافية”

27 مارس، 2020
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وقفة أحتجاجية ترفض أقامة المحجر الصحي بقسم الأسهالات بمشفى زنجبار "نسخة إضافية"

نفذ ظهر اليوم العشرات من أبناء حارة سواحل والمناطق الغريبة لها بمديرية زنجبار وقفه أحتجاجية ترفض أقامة الحجر الصحي بقسم الأسهالات بمستشفى زنجبار.
وخلال الوقفه الاحتجاجية عبر المواطنين عن أستياءهم للقرار الغير مدروس من قبل السلطة المحلية بأبين وجعل الجحر الصحي وسط المدينة.
مطالبين بوضع الحجر خارج المدينة بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان،وأخراج المعدات التي وصلت مساًء يوم الأمس.
مشددين  برفضهم القاطع لأقامة المحجر الصحي داخل المشفى.
*من خالد عباد

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