وقفة احتجاجية أمام سجن المنصورة بعدن للمطالبة بعدم إخراج متهمين بقتل جندي

نفذت قوات أمن المنطقة الحرة والمقاومة الجنوبية صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى سجن المنصورة بالعاصمة عدن للمطالبة بعدم إخراج السجناء المتورطين في مقتل الجندي مصعب صقر في منطقة بير فضل أثناء نزوله الميداني لإيقاف أعمال البسط على أراضي المنطقة الحرة. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للمقاومة الجنوبية وأمن المنطقة الحرة ضمن التصعيد الشعبي لأبناء منطقة المنصورة بعد استلامهم معلومات بأن العقيد عبدالدائم الشاعري مدير مكتب اللواء شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن وجه عبر مدير البحث الجنائي العقيد القملي بتحويل السجناء الأربعة وهم : علي محسن علي عثمان،، محمد عبدالرحمن محمد النقاش،، فضل محسن قائد،، وجدان صالح سيف المدلي،، من سجن المنصورة إلى البحث الجنائي في محاولة لتمييع القضية والتلاعب بها.وأثناء الوقفة الاحتجاجية وجهت قوات أمن المنطقة الحرة والمقاومة الجنوبية رسالة صريحة وواضحة بأنها لن تسكت ولن تتراجع ولن تقف مكتوفة الأيدي عن حقها ولابد للقانون ان يأخد مجراه ولابد لكل من أمر بضرب النار ومن ضرب النار وقتل ان يعاقب بالقانون كوننا نعيش بدولة لها سيادتها والقانون يحكمها.

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