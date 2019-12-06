وقفة احتجاجية لبعض منتسبي اللواء 39 مدرع بعدن

نفذ ضباط وجنود اللواء 39 مدرع حماية رئاسية وقفة احتجاجية امام بوابة مالية الجيش في العاصمة عدن مطالبين باسترجاع ماتم خصمه من رواتبهم والتي بلغت 30 ألف ريال على كل ضابط وجنديوقال ضباط وجنود اللواء 39 مدرع حماية رئاسية أن الإستقطاع الذي طال مرتباتنا هو ضريبة لعدم حضورنا لمنطقة شقرة التي يتواجد فيها مدير مكتب قائد اللواء وركن التموين وبعض قادة الكتائب وعندما طلبوا مننا الحضور رفضنا كون المنطقة لايوجد فيها مقومات الحياة ولم يتوفر سكن او غذاء .

واختتم ضباط وجنود اللواء 39 مدرع حديثهم لقد ناشدنا جميع الهيئات العسكرية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير مالية عدن بعدم تسليم شيك الراتب لمندوب اللواء الذي ينتمي وتسليمها مباشرة لشركة صرافه ولكن لا حياة لمن تنادي محذرين المالية في حال لم تسترجع ماتم خصمه سوف نصعد وقفاتنا الإحتجاجيه وسوف ننصب خيام امام بوابة مالية الجيش ومعاشيق حتى ننتزع حقوقنا المشروعة والقانونية