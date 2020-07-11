وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الصحفي ”عبدالله بكير ” ورفاقه في المكلا (صور)

نظم صحفيو حضرموت بمشاركة مجموعة من الناشطين الشباب ،صباح اليوم السبت ، وقفة احتجاجية، أمام ديوان المحافظة بمدينة المكلا ، للمطالبة بالإفراج عن الصحافي “عبدالله بكير” ورفاقه، المعتقلين في سجون الاستخبارات العسكرية منُذ قرابة الـ 45 يومًا.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا ولافتات تندد بالاعتقالات خارج نطاق القانون ، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين ، ومن بينها “الصحافة ليست جريمة” ، ” لا لقمع الصحفيين والاعتقالات القسرية “.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة، ماوصفها بالممارسات الغير مسئولة والمتعارضة مع منطق روح العدالة معتبرا إياها بالخطيرة التي ترهب الصحفيين بعصا الاستخبارات وغرفة الرصد الخاصة بتعقب مايكتبه الصحفيون.

وناشد البيان، المنظمات الحقوقية والمحلية بالتدخل الجاد وإيقاف السجن خارج نطاق القانون

وتكتنف قضية اعتقال الصحفي عبدالله بكير ورفاقه ، بأوامر مباشرة من المحافظ البحسني، حالة شديدة من التكتم بعد اعتقالهم في ظروف غامضة بدون معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية للاعتقال.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق ، بأن عبدالله بكير نقل لمستشفى حضرموت للمرة الثالثة قبل أيام بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله.

يذكر أن الصحفي عبدالله بكير يعمل كمصور وصحفي في المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ، بينما يعمل رفيقه المعتقل (أحمد اليزيدي) كتقني في قصر المحافظ ويعمل (فهمي باعافية) كطباخ بقصر المحافظ ايضا.

نص بيان الوقفة :

“وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” الأنعام، آية :152

خمسون يوماً مضت، ونحن نتابع بأسف وقلق شديدين ما يجري للصحفي عبدالله عوض بكير، ورفقائه، أحمد اليزيدي، وفهمي باعافية، الذين اعتقلوا وسط ظروف غامضة، وفي سجون خارجة عن القانون، ليبقوا مجهولي المصير، محرومين من أدنى حقوق السجين التي كفلها القانون ألا وهي زيارة الأهل، وتوكيل محامٍ يدافع عنهم، وقبل ذلك تقديمهم للقضاء ليقول كلمته الفصل .

وبما أن الجهات المسئولة، وذات الاختصاص لم تحدد تهمة واضحة للمعتقل عبدالله بكير ورفقائه، وفي الوقت الذي لم تسمح لأهاليهم بزيارتهم إلاَّ مرة واحدة، ولم تسر أُسرهم في هذه الزيارة اليتيمة؛ نتيجة لوضعهم النفسي والصحي المنهارين. فإن هذا الإعتقال يُعد إخفاء قسري مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وإن ماجاء في البلاغ الصحفي الصادر عن النيابة الجزائية بصفتها قد باشرت الإشراف على عملية جمع الاستدلال يُعد مخالفة قانونية واضحة، ومنافياً للحقيقة، وضرباً من ضروب العشوائية المنحرفة عن جادة المسلك القانوني .

وإننا في هذه الوفقة إذ ندين هذه الممارسات غير المسئولة، والمتعارضة مع منطق وروح العدالة، بحق الصحفيين والمدنيين وترهيبهم بعصا الاستخبارات العسكرية من جانب، ومن جانب آخر إنشاء غرفة للرصد لتتبع وتعقب ما يكتبه الصحفيون والناشطون وقادة الرأي وملاحقتهم في محاولة من السلطة التنفيذية لمصادرة الكلمة، وكسر القلم، وتضييق هامش الحرية على الأقلام الحرة .

ونشدد في بياننا هذا إلى مناشدة الشرفاء والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل الجاد، والتفاعل الجدي مع القضية؛ لإيماننا بعدالة مطالبنا التي لا تحيد عن إحقاق الحق، وإبطال الباطل، والإحالة الفورية للعدالة، مالم فإننا مستمرون في التصعيد بكل الوسائل التعبيرية التي صانها القانون. فإما إثبات للتهمة بالأدلة الجائزة شرعاً وقانوناً، وإما إفراج بقوة القانون .

وعليه فإننا نطالب بتنفيذ المطالب التالية ..

١- المطالبة فك اسر زملينا الصحفي بكير رفاقة عاجلا غير اجلا و إيضاح للرأي العام عن قضيته المجهولة من قبلكم ونؤكد وقوفنا بجانب اهاليهم المستمر .

٢- رفض كافة تصرفات القمع وأدوات الترهيب ضد الصحفيين في حضرموت .

٣- رفض التهديدات والتعامل العسكري اتجاة الصحفيين والتعامل خارج إطار القوانين الدستورية والدولية .

٤- الرفض التام لكل أساليب الاخفاء القسري خارج نطاق القانون اتجاة الصحفيين .

٥- الرفض التام لقمع حريات الراي للصحفيين والتهديد المبطن من خلال إنشاء بما يسمى غرفة الرصد التابعة للسلطات والجهات العسكرية والاستخبارتية .

٦- ندين ونستنكر وبشدة ما تعرض له الصحفيين الذين اعتقلوا قسريا من قبل و من قامت بسجنهم الاستخبارات العسكرية .

٧_ ندين وبشدة تصرفات محاولة إسكات الكلمة والعمل الصحفي المهني اتجاة كشف قضايا الفساد والتي قدمت للمحاكم والنيابات ضد صحفيين .

٨_ نؤكد على وقوفنا الصامد الكشف الحقيقة كصحفيين من منطلق مبادئنا وقيمنا المهنية والأخلاقية .

والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

صادر عن الصحفيين والصحفيات بمحافظة حضرموت

المكلا .. السبت ١١ / ٧ / ٢٠٢٠