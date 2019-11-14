وقفة احتجاجية لملاك عقود أراضي بعدن لوقف أعمال البسط عليها

نفذ مالكو عقود أراضي بلوكات بئر فضل في العاصمة المؤقتة عدن، وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس، أمام مقر الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، للمُطالبة بتمكينهم من أراضيهم، ووقف أعمال البسط الواقعة عليهم من قبل متنفذين.

وحمَّل المحتجون الفاسدين من هيئة الاراضي مسؤولية التأخير والمماطلة المتعمدة في تمكينهم من أراضيهم.

مُطالبين رئيس الهيئة انيس باحارثة بالاضطلاع بدوره، والقيام بحل مشاكل اراضي بلوكات بئر فضل.

واتهم المحتجون، ضباطاً في إدارة أمن عدن بالتلاعب في اراضيهم والبسط والتصرف بها مستغلين سلطاتهم وما لديهم من قوة عسكرية، فضلاً عن إصدارهم تصاريح للمتنفذين ليقوموا بالبسط على الأراضي.

وطالب مُلاك الأراضي، الجهات المختصة المتمثلة بهيئة اراضي وعقارات الدولة ومعها إدارة الامن بوقف الاستحداثات الواقعة على أراضيهم بأسرع وقت ممكن.





