وقفة احتجاجية لموظفي مركز البحوث احتجاجا لما يتعرض له المركز من عصابات البسط

اقيمت اليوم وقفة احتجاجية لموظفي مركز البحوث والتطوير التربوي امام مقر مجلس رئاسة الوزراء بخورمكسر كرسالة للحكومة للتدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العبث وانقاذ مركز البحوث وقد اصدر بيان الوقفةالاحتجاجية يناشد المنظمات الحقوقية والاعلاميين والناشطين لمساندتهم جاء في نص البيان :

((يقف اليوم مركز البحوث والتطوير التربوي _ عدن بكل باحثيه و اداريه ومنتسبيه مندداً بما تعرض له من استهداف ممنهج يهدف الى الحد من نشاطه البحثي والعلمي وتدمير مقدراته ، وذلك من خلال البسط على حرمه ، والسرقات المتكررة لتجهزاته ومعداته و أخيراً إحرق ذاكرة مسيرة التعليم والبحث العلمي لمحافظة عدن خاصة وللجمهورية اليمنية عامة والمتمثل بإحراق قسم التوثيق بمكتبة المركز .

علماً بأننا قد خاطبنا بهذا الخصوص كل الجهات المعنية وذات العلاقة ولدينا ملف يحتوي كل الوثائق التي تؤكد مخاطبتنا لتلك الجهات . ولكن للأسف لم نجد أي نتيجة ترجى بل على العكس زاد الامر سوءاً .

وعليه فأننا نناشدكم اليوم بأسم العلم وبأسم هذه المؤسسة البحثية والتي تعتبر أول مؤسسة بحثية تربوية على مستوى الجزيرة العربية بل مازالت تعتبر المؤسسة الوحيدة المستقلة مالياً و إدارياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

لدى دعوكم اليوم كمنظمات مجتمع مدني وجمعيات وناشطين ومهتمين بالتعليم والبحث العلمي لمناصرتنا ومساندتنا في انقاذ ما يمكن انقاذه .

والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير

منتسبو مركز البحوث والتطوير التربوي _ عدن .))

