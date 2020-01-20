عدن الغد

وقفة طلابية مؤيدة لقرارات مجلس وادارة كلية المجتمع بعدن

21 يناير، 2020
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وقفة طلابية مؤيدة لقرارات مجلس وادارة كلية المجتمع بعدن

شهدت كلية المجتمع عدن وقفة طلابية كبيرة داعمة ومؤيدة لقرارات مجلس الكلية وادارة الكلية ممثلة بالعميد الدكتور عوض العلقمي في تطوير الصرح الأكاديمي وبناء قاعة اجتماعات واحتفالات خاصة بالكلية لكون الكلية تخلو من وجود قاعة كبيرة لهذه المناسبات.  
شارك في هذه الوقفة كذلك جمع كبير من الموظفين والأكاديميين وابدو استنكارهم ضد محاولات عرقلة و اعتراض عملية البناء، كما ناشد الجميع معالي وزير التعليم الفني والمهني بمساندة و دعم إدارة الكلية لاستكمال وتتويج هذا المنجز الرائع الذي طالما كان حلما يتمناه جميع منتسبي الكلية من الطلاب والأكاديميين.

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