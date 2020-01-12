عدن تايم

وقوع عصابة متخصصة بسرقة المنازل في عدن

13 يناير، 2020
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تمكنت شرطة البساتين بقيادة المقدم مصلح الذرحاني والواقعة بمديرية دارسعد من القبض على عصابة متخصصة في سرقة المنازل.

وقال مصدر امني في الشرطة أستطاع فريق البحث والتحري في الشرطة من معرفة تفاصيل اعمال سرقة وذلك بعد بلاغات من العديد من المواطنين عن سرقة منازلهم.

وكشف المصدر الامني بان التحريات تعرفت على هويه بعض اللصوص الذين كانوا يتنكرون في البداية كمتسولين قبل ان يقموا باقتحام وسرقة المنازل ومن بين العصابة نساء.

وإضاف المصدر تكللت جهود فرق البحث بالقبض على شخصين اثنين وهما نازحين من الحديدة فيما تم القبض على بقية العصابة من نازحي الحديدة بعد التحقيقات معهما.

وافاد المصدر ان فريق التحقيق كشف تفاصيل كثيرة كانت تقوم بها العصابة من خلال عمليات سرقة في غاية الذكاء والخطورة.

وتواصل شرطة البساتين مع حلول العام الجديد ٢٠٢٠م عملياتها الامنية الواسعة ونجاحاتها منقطعة النظير وذلك برغم الامكانيات المنعدمة التي تعنل على منع التطوير وغيرها.

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