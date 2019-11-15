وكالة أمريكية تكشف تفاصيل المفاوضات (السعودية الحوثية) والقربي يكشف عن مطالب السعودية ؟

كشفت وكالة أسوشييتدبرس الأمريكية، عن تفاصيل المباحثات غير المباشرة التي تجري بين السعودية والحوثيين، برعاية من سلطنة عمان.

وقالت الوكالة أن المحادثات الحالية تتركز على الأهداف المؤقتة، مثل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، الذي أغلقه التحالف الذي تقوده السعودية في عام 2016، كما تجري مناقشة منطقة عازلة على طول الحدود اليمنية السعودية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبدأت المحادثات التي تتم بوساطة سلطنة عمان في سبتمبر، بعد استهداف منشأة رئيسية لمعالجة النفط الخام في المملكة العربية السعودية -وهي الأكبر في العالم – وقطعت بشكل كبير إمدادات النفط العالمية، وقد ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران التي تنفي تورطها بالحادثة التي تبناها الحوثيون.

وقال أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق، لوكالة “أسوشييتد برس” من عُمان إن أهم اهتمامات السعوديين تشمل تفكيك قدرات الحوثيين البالستية وطائرات بدون طيار وأمن الحدود للمملكة.

ويبحث السعوديون عن ضمانات بأن ينأى الحوثيون بأنفسهم عن القوة الشيعية، إيران، حيث لطالما كانت الرياض تخشى أن يتمكن الحوثيون من تأسيس وجود إيراني على طول الحدود السعودية اليمنية.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر مسؤول سعودي بارز مجموعة من المراسلين في واشنطن أنه “هناك شعور بأننا بحاجة إلى التحرك لحل هذا النزاع”. وقال إن المحادثات الجارية تركز أيضًا على تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة.