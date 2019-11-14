وكالة الاف بي أي الأمريكية ترعب الحوثيين بالقبض على الوزير ..تفاصيل





ألقت وكالة الاف بي أي الأمريكية القبض على مقاتل حوثي، يدعا جعفر محمد إبراهيم الوزير، دخل إلى أمريكا عن طريق الاحتيال للدراسة فيها بعد ان أمضى سنوات يقاتل في صفوف جماعة الحوثيين.

وذكرت صحيفة inquirer الأمريكية في تقرير مطول إن محققي الإرهاب الفيدراليون في أمريكا طالبًا سابقًا بجامعة دريكسيل بإخفاء روابطه مع جماعة التمرد الحوثية التي تشن حرب أهلية طويلة ومدمرة في اليمن. وقال ممثلو الادعاء إن جعفر محمد إبراهيم الوزير – مواطن يمني يبلغ من العمر 24 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة قبل خمس سنوات – كذب أثناء طلبه للحصول على تأشيرة طالب وزور وثائق الهجرة الأخرى، وكذب حول ارتباطه بحركة التمرد الحوثي.

وقام مسؤولو دريكسيل بتنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو 2016 ، بعد اكتشافه صورة نُشرت على صفحته على فيسبوك والتي تصوره بالزي العسكري ويحمل بندقية من طراز AK-47 تحت عنوان “الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود”وفقا لإيداعات المحكمة. واكتشف المحققون فيما بعد منشورات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك المنشورات التي يقولون إنها يصور تدريبات عسكرية تلقاها الوزير مع المقاتلين الحوثيين في المناطق الجبلية الجرداء في اليمن. وتظهر إحدى الصور ، التي نشرها الإعلام الحربي التابع لحركة الحوثي، الطالب الوزير ، وهو يؤدي الصرخة الحوثية في صيحة منتصرة ، ويلوح بقاذفة قنابل صاروخية.

ويحمل العلم الذي يحمله رجل آخر في تلك الصورة شعار الحوثيين: “الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام “، وعندما واجهه محققو الإرهاب الفيدراليون في حرم دريكسيل في عام 2016 ، نفى الوزير وجود أي صلة له بحركة الحوثي وأكد أنه لن يستخدم أي سلاح

أو يتلقى أي تدريب قتالي ، حسبما تشير السجلات. وحين سأله عملاء “من الناحية الافتراضية ،إذا كان عليه القيام بهجوم ، وكيف سيفعل ذلك ، لأنه ليس لديه الموارد” ، كتب ضابط فرقة العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي ديفيد بوتاليكو في إفادة السبب المحتمل لاعتقال الوزير.

ولم يتضح على الفور سبب انتظار النيابة لأكثر من ثلاث سنوات بعد تلك المقابلة واكتشاف منشوراته على فيسبوك لتوجيه الاتهام إلى الوزير. ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي في فيلادلفيا يوم الثلاثاء الإجابة على أسئلة حول مدة التحقيق. لكن في جلسة استماع عقدت في جونستاون ، بنسلفانيا ، الأسبوع الماضي ، قال المحققون إن الوزير ظل قيد المراقبة حتى القبض عليه يوم الخميس في منزله الحالي في التونا.

وفي ما بين ذلك ، غادر دريكسيل – حيث كان يشارك في برنامج الانغماس في اللغة الإنجليزية من ربيع 2015 إلى صيف 2016 – انتقل في منتصف الطريق عبر الولاية والتحق كطالب محاسبة في كلية جبل الويسيوس في مقاطعة كامبريا. وما يزال الوزير رهن الاحتجاز ويتم نقله إلى فيلادلفيا لمواجهة تهم محتملة تتعلق بتزوير التأشيرة والكذب على عملاء اتحاديين.

ويقول ممثلو الادعاء إنه على الرغم من زعم ​​أن ملفاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بشعارات الحوثيين وتصويره وهو يحمل أسلحة قوية ، أجاب “لا” مرارًا وتكرارًا “لا” على الأسئلة المتعلقة بالتطبيق الذي سأل عما إذا كان قد تلقى تدريبًا عسكريًا على الإطلاق ، وكان جزءًا من القوات شبه العسكرية مجموعة ، أو انضم إلى منظمة تهدد باستخدام سلاح ضد شخص آخر.

وقالوا إنه قدم إجابات مماثلة على طلب تأشيرة عام 2014 لدراسة اللغة الإنجليزية في أوستن ، تكساس ، وهي الوثيقة التي استخدمها لدخول الولايات المتحدة في ذلك العام. وتقول وثائق المحكمة ، عندما سُئل العملاء عن هذا التناقض الواضح في عام 2015 ، أصر على أنه كان يقول الحقيقة ، لكنه اعترف بأنه يكره المملكة العربية السعودية لتدخلها في سياسات بلاده ويلقي باللوم على الولايات المتحدة لتمويل هذا الجهد العسكري.

وإذا أدين الوزير بالكذب على أوراق التأشيرة ، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل تهمة تزوير تواجهه. وقال متحدث باسم جبل الويسيوس إن الكلية تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات.