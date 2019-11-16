وكالة المانية تكشف عن لقاءات يومية ادت الى تفاهمات كبيرة بين السعودية والحوثيين

أكد مصدر يمني مسؤول، اليوم السبت، أن هناك توافقا كبيرا بين جماعة الحوثيين والمملكة العربية السعودية، خلال المباحثات التي تُجرى بين الطرفين بشأن آلية وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، إن المباحثات مستمرة بين الطرفين وبشكل كبير وعلى أرفع المستويات، مضيفا أن هناك لقاءات مستمرة عبر دائرة تلفزيونية تلتقي فيها اللجان العسكرية والسياسية من كلا الجانبين بشكل يومي.

وأوضح المصدر: “المباحثات مستمرة في الآلية الخاصة بوقف إطلاق النار وهناك توافق كبير حتى الآن”، مؤكدا أن التهدئة بدأت من كلا الجانبين بشكل تدريجي “إلى أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي”.

وذكر المصدر أن “الزمن الذي سيتم الإعلان فيه عن التهدئة بشكل رسمي هو من صلب الاتفاق الخاص بآلية وقف إطلاق النار”.

وبدأت المباحثات بين جماعة الحوثي والسعودية، منذ إعلان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى -أعلى سلطة سياسية في الجماعة-، في سبتمبر الماضي، عن مبادرة “من طرف واحد” بوقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف، إذا أنهى التحالف الذي تقوده السعودية عملياته العسكرية في اليمن ورفع الحصار عنه.

وكان لهذا الإعلان الحوثي، ردود فعل من قبل السلطات السعودية، التي اعتبرت ذلك مؤشرا إيجابي للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية في اليمن.