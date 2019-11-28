وكالة امريكية تكشف عن معلومات خطيرة بنقل الإمارات معتقلين من مطار الريان إلى سجون أخرى

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الإمارات قامت بنقل جميع المعتقلين الذين كانوا يتواجدون في مطار الريان بحضرموت إلى مراكز ومعتقلات أخرى تخضع لسيطرتها في اليمن.

واستقبل مطار الريان الذي يقع في مدينة المكلا، أولى رحلاته اليوم الثلاثاء بعد إغلاق دام خمسة أعوام.

وقالت الوكالة نقلاً عن مسئوليين يمنيين رفضوا الكشف عن هويتهم قولهم أن الإمارات كانت تستخدم المطار طوال السنوات الماضية كمركز اعتقال وكقاعدة عسكرية.

وأوضحت المصادر السرية أن سلطات الحكومة الشرعية تسلمت المطار من الإماراتيين قبل شهرين من الآن.

ونوهت إلى أن المعتقلين نقلوا إلى سجون أخرى تديرها الإمارات في اليمن، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين فيه كانوا من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وتم إغلاق مطار الريان بعد أن سيطرت القاعدة على المكلا في عام 2015. وبعد تحرير المدينة في أبريل 2016 ، أصبحت المنشأة قاعدة عسكرية ومقرًا للإمارات.

مترجم عن :https://apnews.com/a8946bba6ce04c838860da4ffd0c9e02