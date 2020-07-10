وكيل أول المهرة يناقش مع مدير عام حات تعزيز الجانب الأمن بالمديرية

التقى وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ، مختار بن عويض الجعفري، مدير عام مديرية حات محسن مشخفي، لمناقشة تعزيز الجانب الأمني بالمديرية.



وخلال اللقاء، استمع الوكيل إلى شرح مفصل عن الأوضاع الأمنية بمديرية حات، وجهود السلطات المحلية بالمديرية لتعزيز الحالة الأمنية.



وأكد الوكيل الجعفري، على أهمية تفعيل اللجنة الأمنية بالمديرية للحفاظ على أمن المديرية وحماية المصالح العامة والخاصة.



وأشار إلى أن السلطة المحلية حريصة على استيعاب دفع جديدة من أبناء المديرية في مؤسسات الدولة، وإعطاء المديرية حقوقها بما يعزز الأمن ويحسن الخدمات.



حضر الاجتماع مستشار محافظ المحافظة لشئون الأمن في الصحراء علي بلحاف، و قائد حرس الحدود في المديرية، يسلم بلحاف.

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