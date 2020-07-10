عدن الغد

وكيل أول المهرة يناقش مع مدير عام حات تعزيز الجانب الأمن بالمديرية

11 يوليو، 2020
0
وكيل أول المهرة يناقش مع مدير عام حات تعزيز الجانب الأمن بالمديرية

التقى وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ، مختار بن عويض الجعفري، مدير عام مديرية حات محسن مشخفي، لمناقشة تعزيز الجانب الأمني بالمديرية.
 
وخلال اللقاء، استمع الوكيل إلى شرح مفصل عن الأوضاع الأمنية بمديرية حات، وجهود السلطات المحلية بالمديرية لتعزيز الحالة الأمنية.
 
وأكد الوكيل الجعفري، على أهمية تفعيل اللجنة الأمنية بالمديرية للحفاظ على أمن المديرية وحماية المصالح العامة والخاصة.
 
وأشار إلى أن السلطة المحلية حريصة على استيعاب دفع جديدة من أبناء المديرية في مؤسسات الدولة، وإعطاء المديرية حقوقها بما يعزز الأمن ويحسن الخدمات.
 
حضر الاجتماع مستشار محافظ المحافظة لشئون الأمن في الصحراء علي بلحاف، و قائد حرس الحدود في المديرية، يسلم بلحاف.

Advertisement

Related posts:

  1. وكيل المهرة للشؤون الفنية يناقش مع مدير عام شحن عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بالمديرية
  2. مدير عام الوضيع يناقش مع الحماطي وضع الكهرباء بالمديرية
  3. وكيل أول المهرة يناقش مع مدير الصناعة والتجارة أوضاع ونشاط المكتب وخطط العام الجديد 2020م
  4. أمين عام محلي المهرة يناقش وضع كهرباء نشطون مع نائب مدير الكهرباء بالمحافظة
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of في إطار سعيها لوقف الحرب.. العضو المؤسس ” لجنوبيات من أجل السلام ” تواصل لقاءاتها بالمسؤولين وقادة الأحزاب السياسية في أبين

في إطار سعيها لوقف الحرب.. العضو المؤسس ” لجنوبيات من أجل السلام ” تواصل لقاءاتها بالمسؤولين وقادة الأحزاب السياسية في أبين

10 يوليو، 2020
Photo of مستشفي عتق العام يتسلم اجهزة طبية مقدمة من المحافظ بن عديو

مستشفي عتق العام يتسلم اجهزة طبية مقدمة من المحافظ بن عديو

10 يوليو، 2020
Photo of محافظ أبين يلتقي رئيس مؤسسة ابتسامة للوقاية ومعالجة مرضى السرطان

محافظ أبين يلتقي رئيس مؤسسة ابتسامة للوقاية ومعالجة مرضى السرطان

10 يوليو، 2020
Photo of اطباء بلا حدود تعلن وقف نشاطها في محجر الامل بعدن

اطباء بلا حدود تعلن وقف نشاطها في محجر الامل بعدن

10 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق